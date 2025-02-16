اخبار العالم / اخبار العراق

نشرة السومرية.. تعطيل متعمد لجلسات البرلمان ودعوات نيابية لاحالة مدير نفط الوسط للنزاهة

0 نشر
0 تبليغ

نشرة السومرية.. تعطيل متعمد لجلسات البرلمان ودعوات نيابية لاحالة مدير نفط الوسط للنزاهة

انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. تعطيل متعمد لجلسات البرلمان ودعوات نيابية لاحالة مدير نفط الوسط للنزاهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # تعطيلٌ متعمدٌ لجلساتِ مجلسِ النواب .. تغيبٌ نيابيٌ من دونِ حسابٍ وقوانينُ مؤجلة ٌ لدورةٍ مقبلة

#دعواتٌ نيابية ٌ لاحالةِ مديرِ نفطِ الوسط للنزاهة..واتهاماتٌ لمعاملِ الاسفلتْ بتهريبِ النفطِ الاسود الى الخارج


# سريعُ الدورة يتحولُ من "شريانٍ حيوي" الى رمزٍ للاهمالِ بسببِ الحفريات

#تحذيراتٌ نيابية ٌ من استخدامِ ترامب الورقةَ الاقتصاديةَ ضد العراق مقابلَ توطينِ اهالي غزة في الانبارْ

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا