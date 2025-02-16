انت الان تتابع خبر "مجلس النواب انتهى".. تعليق على تعطيل الجلسات: البرلمان ميت سريريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهلالي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب اصبح لا يستطيع استكمال النصاب القانوني لانعقاد جلساته الإعتيادية، وان الدور الرقابي والتشريعي لمجلس انتهى بسبب تعطيل انعقاد جلسات المجلس".

وأضافت ان "تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب جعل من البرلمان ميت سريريا، وقد يستمر هذا الحال لحين انتهاء الدورة التشريعية واجراء الانتخابات"، لافتة الى ان "رئيس مجلس النواب ونائبيه مطالبين اليوم باتخاذ اجراءات ردعية بحق النواب المتغيبين عن الجلسات ونشر اسمائهم عبر وسائل الاعلام".