انت الان تتابع خبر تنفيذ بنود الاتفاق الأمني.. أبرز ملفات لقاء الأعرجي ومسؤول إيراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، وكيل وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي والوفد المرافق له، بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد كاظم آل صادق".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد مناقشة التطورات الأمنية والتحديات على المستوى الإقليمي، وكذلك بحث تنفيذ بنود الاتفاق الأمني المشترك الموقع بين البلدين".

وبحسب البيان، أكد الجانبان على "عمق العلاقة الإستراتيجية بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها، وبما يخدم مصالح البلدين المشتركة".

