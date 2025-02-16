انت الان تتابع خبر نافيا اعتقاله.. عضو مجلس ذي قار يظهر بفيديو ليكشف تفاصيل مشاجرة "سوق هرج" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الإسماعيلي، في مشهد مصور تابعته الخليج 365: "نحن مع تطبيق القانون وإزالة التجاوزات لكن يجب ان يكون بطريقة حضارية وليس بالاعتداء على المواطنين".واكد الإسماعيلي "توثيق عمليات اعتداء من قبل مكافحة الشغب على أصحاب البسطيات اثناء عمليات إزالة التجاوزات"، مشيرا الى "تشكيل لجنة تحقيقية لاحالة المقصر الى القضاء".

من جانبه، نفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، اعتقال عضو من مجلس محافظة ذي قار، وذلك بعد انتشار الاخبار عن اعتقال عضو المجلس وافراد حمايته.