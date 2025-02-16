انت الان تتابع خبر السامرائي: العشائر ركيزة أساسية في دعم استقرار المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال الزيارة، أكد السامرائي أهمية التواصل المستمر مع العشائر، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم استقرار المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية، مشيدًا بالدور التاريخي الذي اضطلعت به جميع عشائر المدينة في خدمة سامراء والمساهمة في ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم ورد للسومرية نيوز.



من جانبهم، رحب الحاضرون بزيارة السامرائي، مؤكدين دعمهم للجهود الرامية إلى تطوير المدينة، ومشيدين بدوره في متابعة المشاريع الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين.

