انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مباحثات تحديث الأسطول الجوي وكشف فحوى زيارة الشيباني الى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يبحث مع "ايرباص" تحديث الأسطول الجوي.. ويدعو شركة "بلانت" لاجراء مسوحات مناخية شاملة في العراق# مصادر تكشف فحوى زيارة الشيباني المقررة الى بغداد.. أمن الحدود وفتح المعابر وملف الضباط ابرز مضامينها

# السومرية تفتح ملف معامل الجص والتكرير.. معامل وهمية لتهريب النفط الاسود.. والاتهامات تلاحق عضواً بالنفط النيابية

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