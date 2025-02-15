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نشرة السومرية.. مباحثات تحديث الأسطول الجوي وكشف فحوى زيارة الشيباني الى بغداد

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نشرة السومرية.. مباحثات تحديث الأسطول الجوي وكشف فحوى زيارة الشيباني الى بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يبحث مع "ايرباص" تحديث الأسطول الجوي.. ويدعو شركة "بلانت" لاجراء مسوحات مناخية شاملة في العراق

# مصادر تكشف فحوى زيارة الشيباني المقررة الى بغداد.. أمن الحدود وفتح المعابر وملف الضباط ابرز مضامينها

# السومرية تفتح ملف معامل الجص والتكرير.. معامل وهمية لتهريب النفط الاسود.. والاتهامات تلاحق عضواً بالنفط النيابية

# اتمام الدفعة السادسة لعملية تبادل الاسرى بين المقاومة والاحتلال.. وحماس ترد على ترامب: لا هجرة الا الى القدس

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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