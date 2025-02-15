انت الان تتابع خبر من صلاح الدين.. الحسان: لا يوجد ضغط من الأمم المتحدة على العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ممثل الأمم المتحدة محمد الحسان في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "أكثر الملفات التي طرحت امامي خلال زيارتي الى محافظة صلاح الدين هي المغيبون وعودة النازحين الى منازلهم وعمل المنظمات الدولية في المحافظة وهذه امانة سأنقلها الى قادة العراق".وأضاف، أن "بعض المناطق مقفلة ولا يمكن لأهلها النازحين العودة الى منازلهم وعند زيارتنا الى مدينة سامراء وجدنا فيها زائرين من كل دول العالم وعلى أبناء هذه المحافظة طي صفحات الماضي مع محاسبة المخالفين لان العراق وضعه الان أفضل من أي وقت مضى ولدينا الثقة بقادات العراق وشعبه".

وتابع، أن "الأمم المتحدة لم تنسحب من صلاح الدين الى الان وهي تعمل ضمن مشاريع إعادة الاعمار وترميم الاثار يخضع الى لجان وفق تنسيق وسياق معين"، مشيرا الى انه "لا يوجد أي ضغط من الأمم المتحدة على العراق ولن نتدخل في الشؤون الداخلية له ولكن لدينا توصيات لما يخدم الشعب وهناك تجاوب كبير من قبل الحكومة العراقية وملف المغيبين سيكون له أولوية فيما سنطرحه امام السياسيين والحكومة المركزية".

من جانبه، أشار محافظ صلاح الدين، بدر الفحل الى ان "ممثل الأمم المتحدة بعث برسائل تطمين تضمنت العمل على عودة كل الشركات العالمية الى العمل على إعادة اعمار المحافظة وبالخصوص المواقع التراثية والمتضررة من اعمال تخريب عصابات داعش الاجرامية".

واكد، أن "هناك مشاريع للبنى التحتية في مدينة سامراء سيتم تسليمها الى شركات والأمم المتحدة بممثلها ستوجه منظمتي اليونسكو واليونيسف لتحديد المشاكل التي تؤثر على سير مشاريع البنى التحتية والاسبوع القادم سيتم المباشرة على إعادة تأهيل كل الاحياء مع فتح جميع الطرق المغلقة".