انت الان تتابع خبر السوداني يوجّه دعوة لشركة "بلانت" لزيارة العراق وإجراء مسوحات جغرافية شاملة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل الرئيس التنفيذي لشركة بلانت (planet) المتخصصة في مجال الخرائط والجيولوجيا، ويل مارشال والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 61".وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث إمكانية التعاون مع الشركة في العديد من المجالات الاستكشافية والمناخية، في ظل توجه الحكومة نحو تطوير القطاع الصناعي، من خلال استثمار الموارد الطبيعية، في ظل ما يملكه العراق من احتياطات للثروات المعدنية لاسيما الكبريت والفوسفات، وغيرها".

ووجّه السوداني، بحسب البيان، " دعوة للشركة لزيارة العراق، للتعاون في القضايا المناخية والجغرافية وإجراء مسوحات شاملة، من أجل تأمين قاعدة بيانات متكاملة تخدم استثمار الثروات الطبيعية".