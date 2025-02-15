انت الان تتابع خبر حذر من "فوضى خطيرة".. المالكي: لا وجود لشيء اسمه الامم المتحدة ولا مجلس الأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في كلمة له بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس حركة البشائر، إنه "لا وجود لشيء اسمه الأمم المتحدة أو مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن "العالم اليوم يدار بفوضى حيث القوي يأكل الضعيف".وأضاف، في حديثه عن الأوضاع الدولية الحالية، أن "ما يحدث في منطقتنا والعالم هو فوضى كبيرة وخطيرة ستظل تبعاتها كبيرة".

كما تطرق المالكي إلى انتفاضة 15 شعبان 1991، التي وصفها بأنها "كادت أن تسقط النظام السابق"، مؤكدا أن "هذا الشعب الذي استطاع أن يتمرد على صدام حسين قادر على أن يحقق الإنجازات في مواقع أخرى، كما حصل خلال فترة دخول تنظيم داعش الإرهابي".

وشدد المالكي على أهمية الدستور، قائلاً: "الدستور هو المرجع الأعلى الذي ينظم الحياة التي نعيش فيها، فدولة بلا دستور لا يمكن أن تبني وتؤسس لدولة مستقرة".

