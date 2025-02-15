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السوداني يبحث مع سيناتورة أمريكية تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة

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السوداني يبحث مع سيناتورة أمريكية تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أنه "جرت، خلال اللقاء، مناقشة العلاقات وسبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة، في مختلف المجالات في ضوء الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة، من أجل علاقة ستراتيجية طويلة الأمد، تخدم مصالح الطرفين".

من جانبها، أكدت السيناتورة سلوتكن "دعم بلادها للعراق وتطلعاته، ومواقفه الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يؤمن مصالح دول المنطقة ويعزز الاستقرار المستدام".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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