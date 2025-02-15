انت الان تتابع خبر ثلاثة ملفات على طاولة مباحثات رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي البريطاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم السبت، بمقرّ إقامته في ميونخ، مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان بأول".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والتنسيق الأمني بين البلدين في ضوء الإعلان الدفاعي الأمني المشترك الذي تم أثناء زيارة سيادته إلى بريطانيا الشهر الماضي".

من جانبه، نقل باول لرئيس مجلس الوزراء تحيات نظيره البريطاني كير ستارمر، مؤكداً "نجاح زيارته السابقة إلى بريطانيا، وحرص بلاده على التنسيق مع العراق في مختلف القضايا، ولاسيما ما يخصّ المنطقة والأحداث الجارية فيها".