انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد من ميونخ دعم العراق وجهوده في ادامة الحوار في اليمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تطرق اللقاء الى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن استعراض مجمل القضايا العربية والإقليمية وضرورة توحيد المواقف والرؤى لتعزيز الأمن والاستقرار وحقوق الشعوب الشقيقة والصديقة في العيش الآمن والتنمية".وأكد السوداني بحسب البيان على "استمرار دعم العراق وجهوده في ادامة الحوار في اليمن، ودعم المبادرات الرامية لتسوية الأزمات الراهنة والعمل على تحقيق الأمن والسلام".

من جانبه، أشاد العليمي "بمواقف العراق وسياسته المتوازنة إزاء ما تشهده المنطقة من أزمات واحداث في إطار التحركات الساعية لبسط الاستقرار والتهدئة فيها".

