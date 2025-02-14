انت الان تتابع خبر في ميونخ.. السوداني يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية ICG والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "شهد اللقاء التباحث في تطوير التعاون المشترك بين العراق ومجموعة الأزمات الدولية، وضرورة توحيد الجهود لتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وحل النزاعات لتعزيز السلم والأمن الدوليين".وأشار السوداني بحسب البيان الى "رؤية العراق وطروحاته الداعمة لإنهاء التوترات وفرض الاستقرار من خلال تعزيز العمل الإقليمي والدولي الجماعي، وعبر السعي نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات".

من جانبها، أشادت كومفورت ايرو "برؤية العراق الداعمة لإحلال السلام وحرصه على دعم جهود المجتمع الدولي لفرض الأمن والاستقرار".

