انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع الجنائية الدولية وجوب التعاون الفعال في حلّ النزاعات الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمقرّ إقامته في ميونخ، اليوم الجمعة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان".وأكد السوداني بحسب البيان على "أهمية العمل الذي تضطلع به المنظمات الدولية المختصة في حلّ النزاعات حول العالم، مشدداً على وجوب التعاون الفعال في هذا المجال".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "الدور البارز لهذه المنظمات في إنفاذ العدالة وسيادة القانون الدولي، بما يضمن تحقيق السلم الدولي وترسيخه".

