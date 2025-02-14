انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد لـ "الأونروا" ضرورة استمرار العمل الإنساني لرفع معاناة الفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل في مقر إقامته، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 61".

وأشاد السوداني، بحسب البيان، "بدور الوكالة المهم والحيوي الذي أسهم في مساعدة الشعب الفلسطيني طوال عقود عملها منذ أربعينيات القرن الماضي، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال الحرب الأخيرة في غزة".

وقدم رئيس مجلس الوزراء "تعازيه بموظفي الوكالة الضحايا في الحرب"، مؤكداً "ضرورة استمرار العمل الإنساني والدور الدولي لمعالجة آثار الحرب ورفع معاناة الفلسطينيين".

