انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. ادارة نفط الوسط تخفق باستثمار عكاز و"الشرع" ضمن قائمة المدعوين لـ"قمة بغداد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # على هامش مؤتمر ميونخ، السوداني يعلن استعداد العراق للتعاون بمواجهة المخدرات، ويبحث توريد أجهزة لمراقبة الحدود# عقب جدل وتساؤلات.. الشرع ضمن قائمة المدعوين لحضور قمة بغداد.. والشيباني يزور العراق الأسبوع المقبل

# بعد تعاقدها مع شركة وهمية.. ادارة نفط الوسط تخفق باستثمار حقل عكاز.. ولجنة نيابية تطالب باقصاء مديرها

# في ذكرى اغتيال والده.. الحريري يعلن عودة تيار المستقبل الى العمل السياسي بعد ثلاث سنوات من القطيعة

