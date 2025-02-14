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نشرة السومرية.. ادارة نفط الوسط تخفق باستثمار عكاز و"الشرع" ضمن قائمة المدعوين لـ"قمة بغداد"

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نشرة السومرية.. ادارة نفط الوسط تخفق باستثمار عكاز و"الشرع" ضمن قائمة المدعوين لـ"قمة بغداد"

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بغداد - ياسين صفوان - # على هامش مؤتمر ميونخ، السوداني يعلن استعداد العراق للتعاون بمواجهة المخدرات، ويبحث توريد أجهزة لمراقبة الحدود

# عقب جدل وتساؤلات.. الشرع ضمن قائمة المدعوين لحضور قمة بغداد.. والشيباني يزور العراق الأسبوع المقبل

# بعد تعاقدها مع شركة وهمية.. ادارة نفط الوسط تخفق باستثمار حقل عكاز.. ولجنة نيابية تطالب باقصاء مديرها

# في ذكرى اغتيال والده.. الحريري يعلن عودة تيار المستقبل الى العمل السياسي بعد ثلاث سنوات من القطيعة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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