انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع "الناتو" تدعيم أمن العراق واستقراره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي مع حلف ( الناتو) في مجال التدريب، والتنسيق الاستخباري، والدعم اللوجستي، وذلك بناء على مخرجات الزيارة الأخيرة لقائد الحلف إلى العراق. كما جرى التأكيد على استمرار الحوار الأمني العالي المستوى تمهيدا للاجتماع الثنائي الذي سيعقد ببغداد في وقت لاحق من العام الحالي".وشدد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية التعاون، في ضوء الشراكة الطويلة الأمد مع (الناتو)، من خلال الدور الاستشاري في مجال محاربة الإرهاب وتطوير وتأهيل القوات الأمنية العراقية، وبما يسهم في تدعيم أمن العراق واستقراره".

من جانبه، أكد الأدميرال مونش "أهمية العلاقة الثنائية في مجال تقديم المشورة والتدريب، مشيدًا بالتطور الكبير في قدرات القوات العراقية على مواجهة التحديات وفرض الأمن".

