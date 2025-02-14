انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تشيد بما حققه العراق في مجال مكافحة المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السوداني، وفق بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، "أهمية التنسيق بين الدول في ما يتعلق بهذا الملفّ الخطير، واستعداد العراق للتعاون مع جميع المنظمات والمؤسسات المختصة بمواجهة مخاطر المخدرات والجرائم العابرة للحدود، معبراً عن تقديم جميع التسهيلات الخاصة بفتح مقرّ إقليمي للمكتب في العراق".



من جانبها، أشادت غادة والي "بما حققه العراق في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وأبدت استعداد المكتب للتعاون مع العراق في هذا المجال وفتح مقرّ إقليمي له في بغداد".

