انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع شركة ألمانية ملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطوير التعاون مع الشركة العالمية المتخصصة بطباعة جوازات السفر والبطاقات الوطنية، من خلال مصنعها في العاصمة بغداد الذي يعد أحد أبرز روابط العلاقة الاقتصادية بين العراق وألمانيا".



ورحب السوداني، "بالمهام التي تنفذها الشركة واطلع على برامجها، ولاسيما المتعلقة بالتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين، مبيناً أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات ضمن برنامجها من أجل تسهيل عمل الشركات لتحقيق تقدم ملموس بهذا المجال".

