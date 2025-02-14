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نساء يتجمعن عند اسوار محاكم الموصل بانتضار معرفة مصير ذويهن مع دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ

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نساء يتجمعن عند اسوار محاكم الموصل بانتضار معرفة مصير ذويهن مع دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ

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بغداد - ياسين صفوان - تجمعت عشرات النسوة منذ ايام بانتظار سماع اية اخبار عن مصير اولادهن او ازواجهن بعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ .

وأقسمت ان ذويهم لم تتلطخ ايديهم بأي جر-م بل ان العديد منهن اكدن ان تشابه الاسماء حال إلى اعتقال أولادهن.

مخاوف كشفت عنها النساء لكادر السومرية في هذا التقرير!

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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