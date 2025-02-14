انت الان تتابع خبر نساء يتجمعن عند اسوار محاكم الموصل بانتضار معرفة مصير ذويهن مع دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تجمعت عشرات النسوة منذ ايام بانتظار سماع اية اخبار عن مصير اولادهن او ازواجهن بعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ .وأقسمت ان ذويهم لم تتلطخ ايديهم بأي جر-م بل ان العديد منهن اكدن ان تشابه الاسماء حال إلى اعتقال أولادهن.

مخاوف كشفت عنها النساء لكادر السومرية في هذا التقرير!