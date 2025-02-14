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السوداني يبحث مع شركة إسبانية بناء القدرات العراقية في مجال الصناعات الحربية

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السوداني يبحث مع شركة إسبانية بناء القدرات العراقية في مجال الصناعات الحربية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن السوداني "استقبل مقر إقامته بمدينة ميونيخ، اليوم الجمعة، رئيس شركة (Indra) الاسبانية انجل اسكريبانو والوفد المرافق له، وهي شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومعدات المحاكاة والاختبار الآلي، وانظمة الدفاع الإلكترونية".

واستعرض الوفد الضيف "عمل الشركة وتعاقداتها في العراق، حيث تجري حاليا مناقشات مع وزارة الداخلية في ما يتعلق بتوريد أجهزة التحكم ومراقبة أمن الحدود".

واكد السوداني خلال اللقاء "أهمية توسيع آليات التعاون مع شركة (Indra)، ووجه بتأمين لقاء لها مع رئيس هيأة التصنيع الحربي للدخول في مشاريع مشتركة، تتضمن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات العراقية في مجال الصناعات الحربية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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