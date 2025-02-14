انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: سنوجه دعوة لقادة الدول العربية بضمنهم الشرع لحضور قمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت فرانس 24 عن حسين قوله خلال مشاركته في مؤتمر باريس حول سوريا ان "العراق ليس لديها تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة".

وأضاف أن "العراق الذي سينظم قمة الجامعة العربية في أيار المقبل سيوجه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع".

وبشأن غزة أكد الوزير "على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وحول نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق قال الوزير إن "هناك نقاشا قائما الآن بين القوى العراقية حول هذا الموضوع".