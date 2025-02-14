انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا بعد اختتام زيارته إلى براغ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365 أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجه إلى ألمانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن" بدورته الـ61، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ، والتي تضمنت ما يأتي:

- لقاء رئيس جمهورية التشيك.

- رعاية مراسم توقيع اتفاقية النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني العراقي والتشيكي.

- رعاية التوقيع على 5 مذكرات تفاهم هي:

1-مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

2-مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في كلّ من العراق والتشيك.

3- مذكرة تعاون بين اتحادَي الصناعات العراقي والتشيكي.

4- مذكرة تعاون بين اتحادَي الغرف التجارية العراقي والتشيكي.

5- خطاب نوايا مع وزارة البيئة العراقية.



- حضور اجتماع غرفة التجارة واتحادَي الصناعات في العراق والتشيك.

- لقاء أبناء الجالية العراقية في التشيك.

- استقبال ممثل شركة (آيرو فودوتشودي) المتخصصة بصناعة الطائرات.

- استقبال ممثل شركة (يونيس)، المتخصصة في مجال إنتاج النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.