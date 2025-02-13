انت الان تتابع خبر السوداني من براغ: العراق حريص على تعزيز السلام والأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية التشيكي بيتر بافيل، ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ".



وجرى خلال اللقاء، "بحث تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، وسبل العمل على تنمية العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

ولفت السوداني الى أن "الانتصار على الإرهاب مكّن العراق من إطلاق خطط التنمية التي تتبانها الحكومة، والمضي في فتح شراكات التعاون المنتجة مع الدول الأوروبية الصديقة".

وأشار إلى "امتلاك العراق موارد طبيعية وبشرية وموقعاً جغرافياً يؤهله لعقد شراكات كبيرة مع دول صناعية وتجارية، ومنها جمهورية التشيك"، معرباً عن رغبة الحكومة وتطلعها لعمل الشركات التشيكية في العراق.

وأكد السوداني "حرص العراق على تعزيز السلام وفرض الأمن من خلال التعاون مع جميع الأشقاء والأصدقاء"، مشدداً على أنّ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ينعكس إيجاباً على مجمل الأمن الدولي.

من جانبه، أكد رئيس الجمهورية التشيكي "أهمية زيارة السوداني إلى براغ، بوصفها نقطة انطلاق لتطوير العلاقات وتهيئة الأرضية لعقد شراكات جادة، مع ضرورة تبادل الزيارات الثنائية لتعزيز التعاون"، مشيراً إلى دور العراق الأساسي والمحوري في الشرق الأوسط، وضرورة التنسيق معه من أجل فرض الأمن والاستقرار وإنهاء الصراعات.