انت الان تتابع خبر السوداني من براغ: العراق حريص على تعزيز السلام والأمن والان مع التفاصيل
وجرى خلال اللقاء، "بحث تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، وسبل العمل على تنمية العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".
وأشار إلى "امتلاك العراق موارد طبيعية وبشرية وموقعاً جغرافياً يؤهله لعقد شراكات كبيرة مع دول صناعية وتجارية، ومنها جمهورية التشيك"، معرباً عن رغبة الحكومة وتطلعها لعمل الشركات التشيكية في العراق.
وأكد السوداني "حرص العراق على تعزيز السلام وفرض الأمن من خلال التعاون مع جميع الأشقاء والأصدقاء"، مشدداً على أنّ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ينعكس إيجاباً على مجمل الأمن الدولي.
من جانبه، أكد رئيس الجمهورية التشيكي "أهمية زيارة السوداني إلى براغ، بوصفها نقطة انطلاق لتطوير العلاقات وتهيئة الأرضية لعقد شراكات جادة، مع ضرورة تبادل الزيارات الثنائية لتعزيز التعاون"، مشيراً إلى دور العراق الأساسي والمحوري في الشرق الأوسط، وضرورة التنسيق معه من أجل فرض الأمن والاستقرار وإنهاء الصراعات.