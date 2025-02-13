انت الان تتابع خبر العراق يؤكد دعمه الكامل للشعب السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد حسين خلال كلمته "دعم العراق الكامل للشعب السوري"، مشدداً على "أهمية التنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب وتعزيز أمن المنطقة، وضرورة تأمين انتقال سلمي للسلطة عبر تشجيع الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب السوري، مع الاستفادة من التجربة السياسية العراقية".

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لتقديم "الدعم السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني للحكومة والشعب السوري".

وارتكز المؤتمر على ثلاثة أهداف رئيسة هي: تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سياسي سلمي يضمن تمثيل جميع أطياف الشعب السوري، ويحفظ سيادة البلاد وأمنها، وتعزيز التعاون بين الدول المجاورة لسوريا وشركائها الأساسيين لتحسين آليات تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الاقتصاد السوري واستقراره، فضلا عن مناقشة قضايا العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب استناداً إلى الخبرات المكتسبة داخل سوريا وخارجها، بحسب بيان الخارجية.