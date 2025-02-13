انت الان تتابع خبر السوداني من براغ: العراق حريص على تعزيز السلام وفرض الأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي رئيس الجمهورية التشيكي••••••••••

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية التشيكي السيد بيتر بافيل، ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ.

وجرى، خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، وسبل العمل على تنمية العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، حيث أكد السيد السوداني أن الانتصار على الإرهاب مكّن العراق من إطلاق خطط التنمية التي تتبانها الحكومة، والمضي في فتح شراكات التعاون المنتجة مع الدول الأوروبية الصديقة.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى امتلاك العراق موارد طبيعية وبشرية وموقعاً جغرافياً يؤهله لعقد شراكات كبيرة مع دول صناعية وتجارية، ومنها جمهورية التشيك، معرباً عن رغبة الحكومة وتطلعها لعمل الشركات التشيكية في العراق.

وأكد سيادته حرص العراق على تعزيز السلام وفرض الأمن من خلال التعاون مع جميع الأشقاء والأصدقاء، مشدداً على أنّ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ينعكس إيجاباً على مجمل الأمن الدولي.

من جانبه، أكد رئيس الجمهورية التشيكي أهمية زيارة السيد السوداني إلى براغ، بوصفها نقطة انطلاق لتطوير العلاقات وتهيئة الأرضية لعقد شراكات جادة، مع ضرورة تبادل الزيارات الثنائية لتعزيز التعاون، مشيراً إلى دور العراق الأساسي والمحوري في الشرق الأوسط، وضرورة التنسيق معه من أجل فرض الأمن والاستقرار وإنهاء الصراعات.

