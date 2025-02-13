انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد أهمية تسريع تنفيذ قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان، "ترأس المهندس مثنى السّامرائي اجتماع اللجنة النيابية المشرفة على قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، الذي عُقد اليوم الخميس في مدينة سامراء، وبحضور نائبي رئيس اللجنة ورئيس اللجنة التنفيذية السيد بدر الفحل، وقائمقام قضاء سامراء وعدد من المسؤولين المحليين وممثلي الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مشاريع القانون".وناقش الاجتماع "مستجدات تنفيذ القانون الذي يهدف إلى إعادة إحياء البعد الحضاري والتاريخي للمدينة، من خلال مشاريع تطوير البنى التحتية والخدمية وتأهيل المواقع الأثرية، بما يعزز مكانة سامراء على المستوى المحلي والدولي".

واستعرض السامرائي خلال الاجتماع "الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية في متابعة هذا الملف الحيوي، والتي أسفرت عن إصدار مجلس الوزراء قراره في 11 شباط 2025 بالموافقة على التوصيات الخاصة بإحالة مشاريع البنى التحتية إلى شركات استشارية رصينة، تمهيداً للبدء بعمليات التنفيذ الفعلي".

وأكد السامرائي على "ضرورة الإسراع في التعاقد مع شركات ذات كفاءة مالية وفنية، وتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير لضمان تحقيق نقلة نوعية في واقع المدينة"، مشيراً إلى أن سامراء تستحق أن تكون نموذجاً للتنمية المتكاملة التي تجمع بين الحفاظ على الإرث التاريخي وتطوير البنية التحتية الحديثة.

كما شدد السامرائي على "أهمية تذليل العقبات التي واجهت تنفيذ القانون في السنوات الماضية، ومن بينها مسألة الصفة الأثرية للمدينة، والتي تم التوصل بشأنها إلى اتفاق مشترك مع الهيئة العامة للآثار والتراث ومنظمة اليونسكو في تشرين الثاني 2024".

ودعا السامرائي الجهات المعنية إلى "استمرار التنسيق والمتابعة الميدانية لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المحددة"، مؤكداً أن اللجنة النيابية "ستواصل الإشراف والمتابعة لتذليل أي معوقات، بما يحقق الأهداف التي شُرّع القانون من أجلها، ويخدم أهالي سامراء الكرام".

