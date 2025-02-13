انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. حديث عن شمول تجار المخدرات بالعفو وحكومة البصرة تعجز عن حل ازمة ملوحة المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # توقيع مذكرات تفاهم بين العراق والتشيك.. واتفاق على التعاون بمجالات عدة ابرزها الامن والاقتصاد والطاقة# السلامي يكشف عن شمول سراق المال العام وتجار المخدرات بالعفو.. ويتحدث عن تعطيل متعمد للمنظومة الالكترونية

# رئاسة الجمهورية تصادق على قوانين العفو والأحوال وإعادة العقارات.. والمحاكم تتسلم آلاف طلبات الافراج

# رغم الاموال المرصودة.. حكومة البصرة تعجز عن حل ازمة ملوحة المياه، وتخفق بمعالجة ملف المشاريع المتلكئة

