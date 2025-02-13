انت الان تتابع خبر بغداد عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2026 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حازت بغداد على اعتمادها عاصمةً للعالم الإسلامي للعام 2026، وجاء ذلك من ضمن أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في دول العام الإسلامي في دورته الثالثة عشر المنعقدة بجدَّة، بالمملكة العربية السعودية للمدة من 12 -2025/2/13".وقال ممثل الوزير في المؤتمر ، ورئيس الوفد العراقي ، مدير عام دار المخطوطات العراقية الدكتور أحمد كريم العلياوي: "لقد بذلت وزارةُ الثقافة والسياحة والآثار بإشراف معالي الوزير الدكتور أحمد فكاك البدراني ، وتعاون منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (إسيسكو)، عملاً مميزاً من أجل هذا الاعتماد المهم ، لتنال بغدادُ بعض استحقاقها الثقافي ، بما أسهمت في تاريخ الحضارة الإسلامية ، فامتدَّ تأثيرها ليشمل العالم ، فكانت مدينة السلام ، والعلم ، والفكر ، والترجمة ، والتعليم ، والمدارس ، وصانعة العلماء والمفكرين والشعراء والكتّاب والمبدعين ، على مدى قرون ومازالت ، تمدُّ الحاضر بالمواهب الواعدة".

وأشار العلياوي إلى الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، إذ "تضمَّنت الإشادة بتاريخ العراق، وحضارته، وأثر بغداد في الوعي الإنساني، وجهود الوزارة في حفظ الهوية الثقافية، وعملها المتَّصل، من أجل صون الآثار والتراث، وحركتها المستمرة لاسترداد الآثار، مع تضمين طلب الوزارة، لاعتماد بغداد عاصمةً للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2026".

وذكر العلياوي إن "الكلمة لاقت استحساناً بالغاً، إذ باركت الوفود المشاركةُ ماورد فيها مع التصويت بالإجماع على الاعتماد، لتستعدَّ بغداد من الآن لهذا الحدث النوعي في العام القادم".

