انت الان تتابع خبر لقاءات ومذكرات تفاهم.. تفاصيل رسمية عن زيارة السوداني الى براغ (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلّ من العراق والتشيك، واستعراض حرس الشرف، والتقاط الصور التذكارية من قبل الجانبين، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد للسومرية نيوز.



وسيعقد السوداني خلال الزيارة – بحسب البيان - مباحثات مع رئيس وزراء التشيك، كما سيلتقي رئيس الجمهورية التشيكي، وسيتخلل الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، وكذلك عقد سلسلة لقاءات مع شركات تشيكية، ولقاء مع الجالية العراقية في التشيك.