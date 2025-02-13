انت الان تتابع خبر لماذا تحال أغلب المشاريع لشركات "غير رصينة"؟.. برلماني يجيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اليساري في حديث لـ الخليج 365، إن "الجهة التي تنفذ اي مشروع يجب ان تأخذ احتياطاتها لحماية الناس، ومن غير المنطق ان تبقى شبكات الصرف الصحي لفترة طويلة دون غطاء، او تبقى الحفر الكبيرة والبرك دون احتياطات من جانب الشركات المنفذة"، مبينا ان "هذا يفسر على أنه إهمال ومخاطرة بأرواح الناس".وأضاف اليساري، أن "الجانب الاخر لتعرض المواطنين للسقوط في هكذا أماكن، هو السراق الذي يسرقون أغطية المجاري ويتسببوا بمشاكل للشركات او لوزارة البلديات"، داعيا الى "تفعيل القانون ومعاقبة أي شخص يهمل هذه المشاريع التي تسببت بضرر للمواطنين".

وبشأن، عدم اختيار شركات رصينة لتنفيذ المشاريع، أوضح اليساري، أن "المؤسسات الحكومية بدأت تتجنب الشركات الرصينة لأنها تشترط تنفيذ المشاريع بأسعار عالية، لذلك يتم إحالة أغلب المشاريع الى شركات شبه وهمية أو ضعيفة غير قادرة على تنفيذ المشاريع بمواصفات جيدة".

واعتبر اليساري، أن "هذه المشكلة يجب أن يوضع لها حل وان تحال المشاريع على الشركات الرصينة القادرة على تنفيذها بكل إخلاص ومصداقية".

