انت الان تتابع خبر عضو الفريق الاستشاري لترامب: أمن العراق جزء من أمن أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غبريال صوما خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "أمريكا طلبت عندما كان بايدن في البيت الأبيض من السوداني بحل الفصائل الشيعية الموالية لإيران".

وتساءل "ما هي مهمة الفصائل مادام هناك جيش عراقي"، مشددا بالقول "هناك مخاطر من هذه الفصائل على وضع سوريا"، بحسب وصفه.

الى ذلك، قال صوما، إن "أمن العراق جزء من أمن الولايات المتحدة وهو صديق وحليف وبينهما علاقات متينة"، مضيفا "العراق بلد مهم وحليف للولايات المتحدة الأمريكية".