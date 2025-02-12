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عضو الفريق الاستشاري لترامب: أمن العراق جزء من أمن أمريكا

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عضو الفريق الاستشاري لترامب: أمن العراق جزء من أمن أمريكا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال غبريال صوما خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "أمريكا طلبت عندما كان بايدن في البيت الأبيض من السوداني بحل الفصائل الشيعية الموالية لإيران".

 

وتساءل "ما هي مهمة الفصائل مادام هناك جيش عراقي"، مشددا بالقول "هناك مخاطر من هذه الفصائل على وضع سوريا"، بحسب وصفه.

 

الى ذلك، قال صوما، إن "أمن العراق جزء من أمن الولايات المتحدة وهو صديق وحليف وبينهما علاقات متينة"، مضيفا "العراق بلد مهم وحليف للولايات المتحدة الأمريكية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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