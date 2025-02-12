انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات المشهد الإقليمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان، وجرى خلال اللقاء البحث في تطوير التعاون بين العراق والمنظمة الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة".



وأضاف: "كما شهد اللقاء مناقشة مستجدات المشهد الإقليمي، والتأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في محو اثار الحرب ومساعدة الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، وكذلك ضرورة التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا في تنظيم عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات والحفاظ على وحدة أراضيها".

