انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. جداول الموازنة معلقة في ادراج الحكومة ومشاريع البصرة الوهمية تحت أنظار النزاهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جداولُ الموازنةِ معلقة ٌ في ادراجِ الحكومة .. والبرلمانُ يكشفُ توقفَ أكثرَ من ستةِ الافِ مشروع ٍ بسببِ نقصِ التمويل

مشاريعُ وهمية ٌ في البصرة تحت انظارِ النزاهة .. ومشروع مجاري في الدورة يباعُ من مقاولٍ لاخر



تخبط ٌ واضحٌ بمواقعِ المرور.. توقفُ النظامِ يعطلُ انجازَ المعاملاتِ وغراماتٌ وهمية ٌ على مركباتِ المواطنين

العراقُ يكثفُ استعداداتِه لاحتضانِ القمةِ العربية.. وطائرةُ وزيرِ خارجيةِ سوريا تحط ُ في بغدادَ قريبا