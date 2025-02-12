انت الان تتابع خبر نائب: ديوان الرقابة وهيئة النزاهة شخصا مخالفات بمشاريع مهمة بالبصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزعلي، لـ الخليج 365، إن "هنالك ملاحظات لدى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية مثبتة بشأن وجود مخالفات مهمة في مشاريع محافظة البصرة منها مشروع الطوبة والنخيلة ومشروع قضاء القرنة والزبير والبراضعية وغيرها من المشاريع المحالة مؤخراً".



وأضاف، أن "لدينا لجنة برلمانية مشكلة بالأمر 160 وستصدر قريبا توصياتها بشأن المشاريع المتلكئة والتي ثبتت فيها مخالفات من خلال ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية".