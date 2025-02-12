هل يحضر الرئيس السوري المؤقت القمة العربية في بغداد؟‎

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بغداد - ياسين صفوان - لكن ثمة سؤال سيبقى قائماً.. هل ستدعو بغداد أحمد الشرع الرئيس السوري المؤقت لحضور القمة.وهل ستتماشى الحكومة مع الموقف الدولي المتناغم والمؤيد للشرع والداعم للحكومة السورية الجديدة.

خصوصا وأن هناك ضغوطا على بغداد لمساعدة سوريا في الجانب الاقتصادي عبر إمدادها بالوقود.

وبلا شك فان حضور الشرع لقمة بغداد سيجعل العراق يواجه أزمة دبلوماسية، خصوصا بعد مذكرة القبض العراقية الصادرة بحقه.

ما يضع الحكومة في حرج بين إرسال الدعوة بضغوط إقليمية ودولية وبين من يرفض ذلك الحضور من الأوساط السياسية المحلية.

واستنادا إلى مصادر فان الشرع ما يزال يواجه قضايا ارهاب داخل الاراضي العراقية.

وهنا يجد كثيرون انه يتعين على الحكومة غلق الملف الأمني حول شخص الشرع أولا قبل أي خطوة لدعوته إلى القمة العربية في بغداد.

لكن وعلى الجانب الاخر تواجه الحكومة الضغط ايضاً من قبل كتل سياسية كبيرة في الداخل لعدم دعوة الشرع لحضور القمة.

وتلك القوى تحذر باستمرار من الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف العربية ليكون الشرع حاضرا في قمة بغداد.

وما بين هذا وذاك يؤكد رئيس الوزراء أن بغداد ستكون منبراً لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات.

بينما جدد التزام العراق بدعم القضايا العربية والعمل على إنجاح القمة وتقديمها كمنصة لتحقيق الاستقرار والتنمية.