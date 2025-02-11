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نشرة السومرية.. الاتحادية تحسم جدل العفو والاحوال والعقارات والسليمانية تشهد اتساع رقعة الاعتصامات

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نشرة السومرية.. الاتحادية تحسم جدل العفو والاحوال والعقارات والسليمانية تشهد اتساع رقعة الاعتصامات

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بغداد - ياسين صفوان - # المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بجلسة تمرير قوانين العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات

# اتساع اعتصامات السليمانية.. الأطباء والمحامون ينضمون إلى المعتصمين المحتجين على استمرار أزمة الرواتب

# بعد ان اثارته السومرية.. اطلاق حملة لمحاسبة مستغلي الارصفة مقابل مبالغ مالية.. وغلق الكراجات المخالفة

# انعقاد الجلسة الاولى للحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا.. وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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