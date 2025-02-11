انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الاتحادية تحسم جدل العفو والاحوال والعقارات والسليمانية تشهد اتساع رقعة الاعتصامات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بجلسة تمرير قوانين العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات# اتساع اعتصامات السليمانية.. الأطباء والمحامون ينضمون إلى المعتصمين المحتجين على استمرار أزمة الرواتب

# بعد ان اثارته السومرية.. اطلاق حملة لمحاسبة مستغلي الارصفة مقابل مبالغ مالية.. وغلق الكراجات المخالفة

# انعقاد الجلسة الاولى للحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا.. وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري

