السامرائي بشأن قرار المحكمة الاتحادية: انتصار للعدالة وخطوة مهمة نحو تصحيح المسار

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بغداد - ياسين صفوان - السامرائي بشأن قرار المحكمة الاتحادية: انتصار للعدالة وخطوة مهمة نحو تصحيح المسارأكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية برد الدعوى بشأن قانون العفو العام انتصارٌ للعدالة وخطوة مهمة نحو تصحيح المسار وإنصاف المظلومين.

وقال السامرائي في تغريدة على منصة "أكس" وتابعتها الخليج 365، إن "قرار المحكمة الاتحادية برد الدعوى بشأن قانون العفو العام انتصارٌ للعدالة وخطوة مهمة نحو تصحيح المسار وإنصاف المظلومين".

وأضاف: "نبارك لعوائل المعتقلين الأبرياء الذين سيستفيدون من هذا القانون، ونثمن التزام السلطات القضائية بدعم التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن".

واكد، أن "إنجاز هذا القانون هو استكمال لمسار الاتفاق السياسي الذي أبرمناه مع القوى السياسية".