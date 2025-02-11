انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأميركية العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "السامرائي استقبل اليوم الثلاثاء، في مكتبه ببغداد، القائمَ بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، دانيال روبنستين، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".وناقش الجانبان "التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار".

وأكد السامرائي خلال اللقاء على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في دعم استقرار العراق وسيادته.

من جانبه، شدد القائم بأعمال السفارة الأميركية على "التزام بلاده بدعم العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي".

