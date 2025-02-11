انت الان تتابع خبر السوداني والمبعوث الكويتي: الحوار السبيل الأمثل لتسوية الملفات المتبقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ‏وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني، استقبل اليوم، مبعوث أمير دولة الكويت، محمد عبدالله أبو الحسن، بحضور السفير الكويتي لدى العراق".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، حيث نقل المبعوث الكويتي تحيات أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى السوداني، وارتياح بلاده من النهج الذي تتعامل بها الحكومة العراقية لحل الملفات المشتركة مع بلاده".

وتابع المكتب، أن "اللقاء شهد التأكيد على استمرار الحوار بين البلدين الشقيقين، بوصفه السبيل الأمثل لتسوية الملفات المتبقية، إذ ستتم مناقشتها أثناء اجتماعات اللجان الفنية المشتركة التي ستنطلق قريباً، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحوارات والمباحثات الثنائية".

