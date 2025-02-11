انت الان تتابع خبر الخلافات السياسية تهدد الاستقرار الأمني في كركوك وتخوف من امتدادها إلى الشارع! والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - على الرغم من الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده محافظة كركوك في الآونة الأخيرة، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب المحلية باتت تشكل تهديدًا لهذا الاستقرار. وأصبحت هذه الخلافات تشكل مصدر قلق للسكان المحليين، الذين يطالبون الجهات السياسية بضرورة تجاوز الخلافات وعدم تحميلهم تبعات فشل الساسة في إدارة شؤون المدينة.

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