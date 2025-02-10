انت الان تتابع خبر خشية من تمويل حزب الله.. لبنان تفتش الطائرات العراقية على غرار الايرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "ليبانون ديبايت"، انه "على غرار ما حصل سابقاً من حالات تفتيش للطائرات القادمة من إيران، يحدث الأمر نفسه بالنسبة للرحلات الجوية القادمة من العراق، حيث تخضع الرحلات لتفتيش أمني دقيق بداعي التحقق من احتمال نقلها أموال أو أرصدة لمصلحة حزب الله".



وفي نوفمبر 2024، كشفت صحيفة لبنانية عن منع امريكي لهبوط طائرة مساعدات عراقية في مطار بيروت، حيث اشترطت ان تمر المساعدات العراقية الى الأردن أولا لاخضاعها للتفتيش قبل هبوطها في بيروت.

وفي مطلع يناير 2025، شهد مطار بيروت جدلا كبيرا بعد اخضاع طائرة مدنية إيرانية للتفتيش، ليصادف وجود دبلوماسي إيراني على متن الطائرة والذي رفض خضوع حقيبته للتفتيش حينها.

