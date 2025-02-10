انت الان تتابع خبر نائب توجه سؤالا لرئيس الجمهورية يخص رواتب الإقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الجبوري في منشور على منصة "أكس"، "كان الاجدر بك دفع مستحقات الحكومة العراقية من منفذ "باشماغ" و"دانا غاز"، ليتسنى للحكومة دفع رواتب موظفي الاقليم، وليس تقديم شكوى ضد دولة رئيس الوزراء بحجة عدم دفع الرواتب".

وسبق أن حدد النائب ناظم الشبلي، الأحد، أربعة خروقات "حنث" باليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، موضحا أن "تهريب للنفط بوجود حامي الدستور ورعاية مصالح لفئة واحدة من الشعب دون الأخرى".

وأضاف "قمع لحرية مواطنين يطالبون فقط بتوطين رواتبهم والمشروع الاخير في الاتصالات ممكن أن يغطي رواتب الاقليم".