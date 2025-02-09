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الفتلاوي مخاطبة رئيس الجمهورية: غرامات IQ التابعة لولدك تكفي لدفع رواتب الإقليم

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الفتلاوي مخاطبة رئيس الجمهورية: غرامات IQ التابعة لولدك تكفي لدفع رواتب الإقليم

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة (X)، تلقتها الخليج 365، "رئيس جمهورية العراق يرفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء على موضوع رواتب موظفي الإقليم !! ".

 

وأضافت "فخامة الرئيس غرامات شركة IQ التابعة لولدك والبالغة 991 مليار تكفي لرواتب الإقليم.. سددها حتى ندفع الرواتب بدل ان تطالبنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتسديد رواتب الإقليم".

 

واختتمت التدوينة بالقول "كفى مزايدات انتخابية".


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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