انت الان تتابع خبر الفتلاوي مخاطبة رئيس الجمهورية: غرامات IQ التابعة لولدك تكفي لدفع رواتب الإقليم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة (X)، تلقتها الخليج 365، "رئيس جمهورية العراق يرفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء على موضوع رواتب موظفي الإقليم !! ".
وأضافت "فخامة الرئيس غرامات شركة IQ التابعة لولدك والبالغة 991 مليار تكفي لرواتب الإقليم.. سددها حتى ندفع الرواتب بدل ان تطالبنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتسديد رواتب الإقليم".
واختتمت التدوينة بالقول "كفى مزايدات انتخابية".