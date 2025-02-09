الفتلاوي مخاطبة رئيس الجمهورية: غرامات IQ التابعة لولدك تكفي لدفع رواتب الإقليم

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة (X)، تلقتها الخليج 365، "رئيس جمهورية العراق يرفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء على موضوع رواتب موظفي الإقليم !! ".

محمد يوسف

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