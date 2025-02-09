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تشخيص "مخالفة قانونية" في تطبيق قانون التقاعد الموحد (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة ورد للسومرية نيوز، فان رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني خاطب الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن وجود مخالفة قانونية في تطبيق قانون التقاعد الموحد.

ووفقاً للوثيقة، فإنه طلب الاستفسار عن آلية تطبيق المادة 10 بقانون التقاعد الموحد، مضيفا أن الفقرة الأولى بالمادة تنص على أن يحال الموظف إلى التقاعد عند إكماله سن الستين عاماً، في حين أن ما يجري العمل به هو إحالة الموظف للتقاعد عند بلوغه سن الستين. وأكد أن هذا يشكل مخالفة قانونية واضحة ويفتح المجال لاجتهادات متباينة بين الوزارات.

يشار إلى أن البرلمان العراقي، يعتزم تعديل سن التقاعد، وإعادته إلى 63 عاما، ولغاية الآن لم يصوت على التعديل.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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