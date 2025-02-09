انت الان تتابع خبر العراق يحتج على تصريحات نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "رفضها القاطع لهذه التصريحات، التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فضلاً عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



كما أعربت الوزارة عن "تضامن العراق الكامل مع المملكة العربية السعودية"، مؤكدة "موقفها الثابت في دعم أمن واستقرار وسيادة الدول"، مشددة على أن "المساس بالسيادة الوطنية لأي دولة هو أمر مرفوض تماماً".

