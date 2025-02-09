انت الان تتابع خبر رغم الموازنة الضخمة والإيرادات المليارية.. ما الذي يمنع الداخلية من التحول لـ"وزارة الكترونية"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مردان للسومرية نيوز، ان "هناك العديد من المشاكل في الدوائر الحكومية بسبب الإجراءات الروتينية من بينها دائرة المرور التي بحاجة للتوجه نحو الاكتفاء بالبطاقة الوطنية فضلا عن تطوير الإجراءات الإلكترونية في باقي دوائر وزارة الداخلية".



واوضح مردان أن "المرور العامة في العراق، منذ تأسيسها، تعاني من مشاكل كبيرة في الأداء، وأن المعالجات لهذه المشاكل تسير ببطء"، مضيفاً أن "الوزارة تحتاج إلى اهتمام خاص من قبل وزير الداخلية ورئيس الوزراء نظراً للأموال الكبيرة التي تتعلق بقضايا السيارات والدراجات النارية، والتي تقدر بالملايين".

وأكد على "ضرورة وجود أرشفة حقيقية ومنظومة إلكترونية دقيقة لمتابعة هذه القضايا"، مشددا على "أهمية محاسبة المقصرين، حيث أن هناك بعض الموظفين الذين تلاحقهم شبهات فساد، مع ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وعلانية بحقهم لضمان وجود رادع قوي".

وأشار مردان إلى أن "موازنة وزارتي الداخلية والدفاع ضخمة مقارنة ببقية الوزارات، مما يتيح تحويل المعاملات في المرور العامة إلى النظام الإلكتروني"، معتبرا أنه "لا يوجد أي مبرر للتأخير في تنفيذ هذا التحول الرقمي، نظراً للموارد المالية الضخمة المتاحة".