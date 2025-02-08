بغداد والرباط توقعان مذكرة تفاهم تخص تأشيرات الدخول

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وأشار إلى "عمق العلاقات التاريخية بين العراق والمغرب"، موضحاً أن "العراق كان من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة المغربية عند تأسيسها".

بغداد - ياسين صفوان - وأكد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن "هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون المشترك مع المملكة المغربية"، مشدداً على "أهمية إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين لتسهيل التنقل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية"، كما أشاد بخطوة افتتاح السفارة المغربية في بغداد، معتبراً إياها تطوراً مهماً في مسار العلاقات الثنائية.

كما أكد أن "جدول زيارته إلى المغرب تضمن برنامجاً مكثفاً، شمل بحث ملفات متعددة المجالات"، مشيراً إلى دعم العراق لوحدة الأراضي المغربية وسياسات المملكة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وفي شأن آخر، أكد حسين "خطورة الطروحات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من غزة"، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق مع المغرب في المحافل الدولية والإقليمية.

من جانبه، أكد بوريطة أن "زيارة السيد فؤاد حسين تأتي في إطار العلاقات المتينة التي تربط البلدين"، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع إعادة فتح السفارات، وهو ما يعكس عمق الروابط بين العراق والمغرب"، كما شدد على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.

وهنأ بوريطة "العراق على ما حققه من استقرار وتنمية"، مؤكداً أن "العراق يُعد دولة محورية وفاعلة في القضايا العربية، وأن القمة العربية المقبلة ستكون تتويجًا لجهوده الدبلوماسية في تعزيز العمل العربي المشترك".