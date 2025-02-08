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نشرة السومرية.. القيادات السنية تجتمع تحت راية "خلية الملأ" وبغداد تختنق بالزحامات وسط غياب الحلول

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نشرة السومرية.. القيادات السنية تجتمع تحت راية "خلية الملأ" وبغداد تختنق بالزحامات وسط غياب الحلول

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بغداد - ياسين صفوان - # باهداف معلنة واخرى مجهولة.. القيادات السنية تجتمع تحت راية "خلية الملأ".. وحديث عن نوايا لتشكيل اطار سني

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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