انت الان تتابع خبر تصريح "غامض" من شركة الغاز الإيرانية بعد معلومات "ايقاف الاستثناء العراقي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد توكلي، إن صادرات الغاز إلى العراق جارية حاليا، نظرا لأننا مددنا مؤخرا عقدا جيدا لتصدير الغاز فمن المرجح أن إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران كان من أجل شكل آخر من استيراد الغاز".



وتابع: "لحسن الحظ أن العقد الإيراني العراقي قائم، لكن حجم الصادرات يزيد وينقص حسب الشروط التعاقدية"، مشيرا الى ان "ظروف الشبكة مستقرة، حاليا ويتم استهلاك 72 بالمائة من الغاز المنتج في القطاع المنزلي، وبفضل تعاون المواطنين، ستبقى شبكة إمدادات الغاز مستقرة في الأيام المقبلة".

ولم يوضح توكلي مقصده من ان العقوبات ربما تشمل "اشكالا أخرى من استيراد الغاز"، وما اذا كان يقصد ان العقوبات ستستهدف عقد العراق مع تركمانستان عبر ايران.

